Специальная комиссия прибыла в Кузбасс после гибели младенцев в Новокузнецке

Комиссия по оценке работы службы вспоможения прибыла в Кузбасс после гибели младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецкею. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в Telegram-канале.

По словам господина Середюка, специалисты изучают истории болезней беременных женщин и новорожденных, а также организацию оказания медицинской помощи им. Комиссию возглавляет руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, уточнил губернатор. В состав также вошли специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

В новогодние праздники в акушерском стационаре городской клинической больницы № 1 умерли девять новорожденных. Сейчас он закрыт из-за вспышки респираторной инфекции. По факту гибели новорожденных возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Шесть детей находятся в реанимации.

