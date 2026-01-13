После смерти младенцев в новокузнецком роддоме возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления сообщений о массовой гибели младенцев в роддоме горбольницы №1 Новокузнецка. СУ СКР по Кемеровской области ведет расследование по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и о халатности (ст.293 УК РФ).

По данным «Ъ-Сибирь», за новогодние праздники в этом роддоме погибли девять новорожденных. Местные СМИ писали, что причиной могла стать нехватка квалифицированного персонала.

Администрация роддома до сих пор не комментировала данные о летальных случаях. В учреждении заявили о приостановке работы из-за карантина по ОРВИ. Министр здравоохранения региона подтвердил факт смерти детей, но отказался сообщить подробности.