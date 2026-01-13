Минздрав подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил гибель новорожденных в родильном доме в Новокузнецке. О массовых летальных случаях в роддоме при горбольнице №1 ранее сообщили источники «Ъ-Сибирь». По предварительным данным «Ъ», умерли девять детей.

«Ситуация произошла», — сказал министр Андрей Тарасов во время прямого эфира в соцсетях. Он добавил, что на место «выезжала комиссия Минздрава», и пообещал предоставить официальную информацию позднее. Сколько детей погибло в роддоме, глава регионального ведомства не уточнил.

Росздравнадзор сообщил о проведении проверки организации медпомощи в роддоме. Также доследственную проверку по статье «Халатность» ведет СКР.

По словам источников местных СМИ, причиной ЧП в роддоме могла стать нехватка квалифицированных специалистов. В роддоме, в свою очередь, заявили о прекращении госпитализации из-за карантина по ОРВИ и опровергли дефицит кадров.