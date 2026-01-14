Шестеро младенцев из новокузнецкого роддома находятся в реанимации

Шесть новорожденных из Новокузнецкой городской больницы №1 перевели в детскую клиническую больницу имени Ю. С. Малаховского. Младенцы находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщили «РИА Новости» в медучреждении.

«Состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь в полном объеме оказывается. Условия все подходящие, мест хватает»,— уточнила собеседница агентства.

Накануне стало известно о гибели девяти детей в новокузнецком роддоме в новогодние праздники. Больницу закрыли на карантин из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. В Минздраве Кузбасса подтвердили смерть младенцев, в город отправлена специальная врачебная комиссия из Москвы и Санкт-Петербурга. И. о. главврача больницы на место отстраненного от должности назначена Юлия Ковалева. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Точная причина гибели новорожденных пока не установлена.

Подробности — в материале «Ъ» «Смертность вместо рождаемости».