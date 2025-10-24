ЦИК избрал вариант прокуратуры

Публичный конфликт между главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой и запорожским губернатором Евгением Балицким, который добивается права контролировать областную избирательную комиссию, вышел на новый уровень. Глава региона отправил в отставку председателя облизбиркома «в связи с утратой доверия», а ЦИК обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить это решение на соответствие закону. В комиссии напоминают, что губернатор не вправе уволить члена избиркома, назначенного по представлению ЦИКа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий (в центре)

О том, что Центризбирком обратится в Генпрокуратуру России с просьбой опротестовать указ губернатора Запорожской области об увольнении председателя облизбиркома Галины Катющенко «в связи с утратой доверия», утром 24 октября сообщила пресс-служба ЦИКа. Об этой отставке Евгений Балицкий рассказал в своем Telegram-канале накануне вечером. По его словам, такое решение было принято «на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области», но суть допущенных главой комиссии нарушений губернатор не пояснил.

В ЦИКе настаивают, что это решение незаконно. Согласно федеральному законодательству, член избиркома субъекта РФ, назначенный по предложению ЦИКа (а именно так обычно назначают всех председателей региональных комиссий и их заместителей), до истечения срока своих полномочий может быть освобожден от обязанностей только на основании мотивированного представления ЦИКа, напоминают в комиссии.

Действия господина Балицкого председатель ЦИКа Элла Памфилова охарактеризовала как «факт грубого вмешательства — за спиной ЦИКа — в деятельность избирательной комиссии области, не входящей в систему региональной исполнительной власти».

Даже если бы претензии к Галине Катющенко «имели под собой хоть какие-то основания», подчеркнула госпожа Памфилова, губернатор был вправе лишь направить в ЦИК просьбу рассмотреть правомерность освобождения ее от обязанностей члена комиссии, обосновав это вескими аргументами. «Но таковых нет, а сами претензии по поводу декларации просто ничтожны, поскольку имеют исключительно характер технических ошибок и не являются поводом для проверки»,— отметила глава ЦИКа.

Она также напомнила, что это не первый случай «грубого самоуправства» главы Запорожья в отношении избиркома: ранее ЦИК «буквально силой» заставил Евгения Балицкого выплатить многомесячные долги по зарплате сотрудникам комиссий и предотвратил с помощью Генпрокуратуры попытку выселения облизбиркома «буквально на улицу» (см. “Ъ” от 4 августа).

Новый виток конфликта, как сообщал накануне “Ъ”, связан с ожидаемым обсуждением на заседании регионального заксобрания законопроекта «Об избирательных комиссиях Запорожской области», внесенного Евгением Балицким. Текст проекта не опубликован, но, по данным ЦИКа, он наделяет губернатора и парламент правом распускать облизбирком. В связи с этим Элла Памфилова направила в заксобрание телеграмму с предупреждением о недопустимости таких поправок, назвав их попыткой «развала избирательной системы региона» (см. “Ъ” от 24 октября).

В ответ господин Балицкий опроверг информацию о намерении распустить комиссию, зато сообщил об увольнении ее председателя. Источник в ЦИКе отмечает, что действия губернатора давно вышли за рамки правового поля: «Это уже фактически личный вопрос для него».

Галина Катющенко сказала “Ъ”, что ей нечего добавить к комментарию ЦИКа: «Ожидаем решения прокуратуры, я уверена, что происходящему будет дана правовая оценка». Сама она никуда не уходит, находится на рабочем месте и проводит рабочее совещание с коллективом. Отвлекаться некогда, уже полным ходом идет подготовка к выборам: например, накануне комиссия заключила соглашения о сотрудничестве с тремя общественными организациями, добавила председатель избиркома.

“Ъ” направил запрос в пресс-службу губернатора Балицкого, но ответа пока не получил.

Анастасия Корня