Балицкий «урегулировал проблемные вопросы» с Памфиловой

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий провел рабочую встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, на которой они урегулировали «проблемные вопросы». Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий (крайний справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава ЦИК и губернатор обсудили подготовку Запорожья к предстоящим в следующем году выборам депутатов Государственной думы: как организовать безопасность выборного процесса и «вопросы взаимодействия» подразделений регионального избиркома с органами местного самоуправления.

Евгений Балицкий рассказал также, что на встрече поднимались конфликтные темы последних месяцев. «Урегулировали с Эллой Александровной проблемные вопросы, которые были поводом тиражирования недостоверной информации вокруг наших взаимоотношений в отдельных СМИ»,— написал глава региона и поблагодарил председателя ЦИК за конструктивный диалог.

24 декабря стало известно, что Евгения Балицкого принял в Кремле президент России Владимир Путин. По итогам встречи губернатор поблагодарил главу государства, его администрацию и правительство за поддержку в решении оперативных вопросов.

В последние месяцы господин Балицкий конфликтовал с запорожским избиркомом, на защиту которого встала госпожа Памфилова. По данным ЦИК, запорожский губернатор рассчитывал распустить местный избирком. Позднее глава региона попытался напрямую уволить его главу Галину Катющенко. Ни один из сценариев в итоге реализован не был.

Степан Мельчаков