Запорожскому губернатору мало прав

Избирательная комиссия Запорожской области снова стала причиной публичного конфликта между главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой и губернатором Евгением Балицким. Последний внес на рассмотрение заксобрания проект закона, который дает ему право распускать запорожский избирком. В ответ госпожа Памфилова заявила о попытке «развала избирательной системы региона» и предостерегла парламент от подобного шага. Инициатива господина Балицкого противоречит федеральному законодательству и обречена на провал, уверен эксперт.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совет запорожского парламента 23 октября утвердил повестку предстоящего заседания, одним из главных вопросов которой стало принятие внесенного Евгением Балицким законопроекта «Об избирательных комиссиях Запорожской области». “Ъ” не удалось обнаружить текст документа на портале правительства (отдельного сайта у заксобрания нет), а в пресс-службе органа предоставить его по запросу “Ъ” не смогли.

Общий смысл инициативы раскрыла Элла Памфилова. По ее словам, законопроект наделяет губернатора и парламент правом распускать областной избирком.

В связи с этим глава ЦИКа направила в заксобрание телеграмму с предупреждением о недопустимости таких поправок, назвав их попыткой «развала избирательной системы региона».

По словам источника “Ъ” в ЦИКе, есть сведения о том, что на ближайшем заседании в «типовой» законопроект с голоса будет внесена поправка, которая предусматривает прекращение полномочий ранее сформированных избирательных комиссий, включая и действующий состав облизбиркома. В пресс-службе губернатора от комментариев отказались.

Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», региональный избирком формируется из членов, отобранных исполнительной и законодательной ветвями власти субъекта, однако в пределах своих компетенций он остается независимым органом. Расформировать комиссию может только суд в случае нарушения избирательных прав граждан, повлекшего отмену итогов голосования, неисполнения решения суда или невыполнения обязанности по назначению выборов. При этом подать иск о роспуске вправе группа сенаторов, депутатов Госдумы или членов регионального парламента численностью не менее трети от их общего числа, а также Центризбирком.

Элла Памфилова уже не в первый раз публично критикует действия Евгения Балицкого. В августе ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за задержки зарплаты сотрудникам запорожского избиркома и попытки выселить его из занимаемых помещений. Губернатор тогда заявлял, что штат комиссии, которая работает «один раз в два-четыре года» (выборы в новых регионах пока проводились лишь дважды — в сентябре 2023-го и марте 2024-го), чрезмерно раздут. В ЦИКе парировали, что этот вопрос не входит в компетенцию господина Балицкого.

В прошлый раз конфликт решился в пользу Центризбиркома. Как рассказала “Ъ” глава запорожского облизбиркома Галина Катющенко, после вмешательства федерального центра задолженность по зарплате перед работниками была погашена, а претензии на занимаемые помещения сняты. Внесенный Евгением Балицким законопроект она предпочла не комментировать.

По словам другого знакомого с ситуацией источника “Ъ”, запорожский губернатор продолжает добиваться права самостоятельно определять штатный состав и численность избиркома.

При этом он, похоже, руководствуется опытом Украины (в 2012–2019 годах господин Балицкий был депутатом Верховной рады), где комиссии создаются только на период выборов, что никак не согласуется с российским законодательством, добавляет собеседник “Ъ”.

Электоральный юрист Олег Захаров считает, что инициатива запорожского губернатора обречена на провал. «Ни прокуратура, ни Минюст не могут дать положительное заключение на ее соответствие федеральному законодательству», а в случае принятия поправок они должны быть немедленно оспорены надзорным органом через суд, поясняет эксперт. «Балицкий вошел в клинч с председателем ЦИКа и выбрал не самый удачный ход для реализации своих планов. Возможно, это просто пиар-ход, чтобы в очередной раз привлечь внимание к проблеме настройки отношений с местной комиссией, но он выглядит малопродуманным и контрпродуктивным»,— добавляет господин Захаров.

Андрей Прах, Анастасия Корня