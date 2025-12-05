Запорожский губернатор остался без выбора

Мелитопольский межрайонный суд 5 декабря подтвердил, казалось бы, очевидное: губернатор не вправе самостоятельно уволить члена избирательной комиссии субъекта, даже если усматривает в его действиях нарушение. Поспорить с этим пытался глава Запорожской области и экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий, который в октябре своим указом отправил в отставку председателя избиркома, а в ноябре лишил полномочий и секретаря комиссии. Губернатор обвинил чиновниц в нарушении антикоррупционного законодательства, однако суд ожидаемо встал на сторону представителей избирательной системы и прокуратуры, восстановив их в должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оба иска запорожской прокуратуры — о признании незаконными указов Евгения Балицкого об увольнении главы региональной избирательной комиссии Галины Катющенко и секретаря Елены Сивенковой от 23 октября и 19 ноября — Мелитопольский суд рассмотрел друг за другом. Решения были вынесены одинаковые — признать документы незаконными и отменить.

Надзорное ведомство обратилось в суд после проверки, которая была инициирована по обращению главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой. Председатель комиссии вынесла конфликт в публичную плоскость в конце октября, когда господин Балицкий, по ее данным, попытался распустить действующий созыв запорожского избиркома, внеся на рассмотрение законодательного собрания соответствующий законопроект. Госпожа Памфилова призвала главу региона не «разваливать избирательную систему», поскольку эти вопросы не входят в его компетенцию, однако уже на следующий день он ответил увольнением Галины Катющенко.

Согласно указу губернатора, Галина Катющенко была освобождена от должности на основании доклада комитета по противодействию коррупции, выявившего нарушение положений федерального закона в части обязанности предоставлять сведения о доходах и имуществе.

Согласно пояснениям Евгения Балицкого, суть претензий сводится к 40 млн руб., которые «прошли по счетам» госпожи Катющенко «только за этот год», но объяснить происхождение которых чиновница якобы не могла. «Это только у нее, и плюс еще у ее мужа»,— подчеркивал губернатор во время прямого эфира 28 октября. По его словам, госпожа Катющенко в принципе не подала декларацию о доходах. «Это грубейшее нарушение, несовместимое с работой государственного служащего»,— уверял глава региона.

Через три недели господин Балицкий издал аналогичный указ в отношении секретаря комиссии Елены Сивенковой. Поводом вновь стал доклад о нарушении антикоррупционного законодательства. Что именно было найдено на этот раз, губернатор не пояснял.

В ходе рассмотрения исков Мелитопольский межрайонный суд ожидаемо констатировал, что член избиркома может быть освобожден от полномочий до истечения их срока только на основании мотивированного представления от ЦИКа или партии, которые рекомендовали его к назначению,— это прямо следует из федерального закона. «Также установлено, что Катющенко своевременно предоставила сведения о доходах и имуществе в соответствующий орган ЦИК»,— сообщили в пресс-службе Запорожского облсуда.

Это уже не первый публичный конфликт между Эллой Памфиловой и Евгением Балицким. В августе ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за задержки зарплаты сотрудникам запорожского избиркома и попытки выселить его из занимаемых помещений.

Губернатор тогда заявлял, что штат комиссии, которая работает «один раз в два-четыре года» (выборы в новых регионах пока проводились лишь дважды — в сентябре 2023-го и марте 2024-го), чрезмерно раздут. В ЦИКе парировали, что этот вопрос не входит в компетенцию господина Балицкого.

Галина Катющенко пообещала “Ъ” прокомментировать решение суда позднее, когда будет изготовлена его мотивировочная часть. По ее словам, благодаря мерам предварительной защиты, которые были приняты по административному иску прокуратуры, на деятельности комиссии ситуация никак не сказалась. Госпожа Катющенко также заявила “Ъ”, что не знает, о каких 40 млн руб. говорил Евгений Балицкий. В пресс-службе губернатора “Ъ” пояснили, что решения изучат юристы, после чего будет принято решение о возможности их обжалования.

Кадровый демарш запорожского губернатора изначально был авантюрой, говорит электоральный юрист Олег Захаров: «Видимо, это был способ обратить на себя внимание. Сложно найти другой смысл в подписании документа, который априори незаконен». По его мнению, «неуклюжий кадровый рэкет» и публичный конфликт с председателем ЦИКа могут стоить господину Балицкому должности: «Все указывает на некоторую хаотичность ситуации в регионе, разбалансировку властей и всей системы сдержек и противовесов, архитектором и гарантом которой в типовом российском субъекте по умолчанию выступает как раз губернатор».

Андрей Прах