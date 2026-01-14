Стоимость долгосрочной аренды в Краснодаре в начале года почти не изменилась

В Краснодаре медианная ставка долгосрочной аренды жилья в начале января 2026 года составила 27 тыс. руб. по всем типам комнатности, увеличившись за новогодние праздники лишь на 0,3%. Такие данные в своем исследовании приводит сервис «Яндекс Аренда» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

По информации сервиса, предложение сдаваемых квартир в городе за длинные выходные сократилось на 0,9%, что не оказало заметного влияния на уровень цен. Краснодар вошел в число городов-миллионников со стагнацией ставок — колебания не превысили половины процента.

В целом по 16 городам-миллионникам медианная ставка долгосрочной аренды за праздничный период снизилась на 0,4% и составила 35 тыс. руб. Снижение зафиксировано в девяти мегаполисах, наиболее заметно — в Ростове-на-Дону (–2,8%, до 31 тыс. руб.), Красноярске (–2%, до 28 тыс. руб.) и Москве (–1,7%, до 90 тыс. руб.).

Рост ставок в начале января отмечен лишь в двух городах: в Уфе (+5,2%, до 27 тыс. руб.) и Омске (+3,2%, до 26 тыс. руб.). В остальных мегаполисах динамика цен оказалась минимальной или нулевой.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Краснодаре по итогам первой декады декабря 2025 года составила 26 тыс. руб., что на 0,9% ниже показателя ноября.

Никита Бесстужев