В десяти городах и районах Ростовской области отражена атака БПЛА

За ночь воздушная атака БПЛА отражена в десяти городах и районах Ростовской области — Волгодонске, Новочеркасске, Ростове, Боковском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Милютинском, Мясниковском и Усть-Донецком районах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате ночной атаки беспилотников повреждены промышленное и складское предприятия, квартиры жителей Ростова-на-Дону, сгорели частые дома в Мясниковском районе. Травмы получили четыре человека.

Наталья Белоштейн