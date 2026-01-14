В аэропорту Краснодара сняли ограничения на работу

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: РИА Новости

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС»,— говорится в сообщении.

Пассажиров просят следить за информацией о времени вылета рейсов в сообщениях авиакомпаний, которые поступают по контактам, указанным в бронировании. Также актуальные данные можно узнать на онлайн-табло аэропорта и в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

«Ъ-Кубань» писал, что вечером 13 января аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов.

Алина Зорина