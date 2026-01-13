В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Вечером 13 января аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник в 17:52 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— написал представитель ведомства.

В Краснодарском крае действует сигнал «Беспилотная опасность». Сообщения от РСЧС об угрозе падения беспилотных летательных аппаратов самолетного типа жители региона получили в 15:15. В Крымском районе включали сирены, предупреждающие об угрозе БПЛА.

Анна Гречко