В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Вечером 13 января аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник в 17:52 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— написал представитель ведомства.
В Краснодарском крае действует сигнал «Беспилотная опасность». Сообщения от РСЧС об угрозе падения беспилотных летательных аппаратов самолетного типа жители региона получили в 15:15. В Крымском районе включали сирены, предупреждающие об угрозе БПЛА.