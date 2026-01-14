Депутат Госдумы попросила Минздрав проверить все роддома после ЧП в Кузбассе

Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой проверить все российские роддома на качество оказания медицинской помощи новорожденным. Свою инициативу она связала с информацией о смерти девяти младенцев в акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы №1 в период новогодних праздников.

«То, что произошло в Новокузнецке, смерть девяти младенцев, на мой взгляд, является преступлением перед страной»,— подчеркнула госпожа Лантратова.

Как написал сегодня в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион прибыла группа специалистов Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, которую возглавила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Специалисты изучают истории болезней, организацию оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным»,— сообщил глава Кузбасса.

Как писал «Ъ-Сибирь», СКР по Кемеровской области по факту произошедшего возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Позже председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело «для дальнейшего расследования» в центральный аппарат ведомства. Главный врач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков отстранен от должности.

Михаил Кичанов