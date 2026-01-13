Депутат Лантратова попросила проверить все роддома России после смерти младенцев в Кузбассе

Глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») попросила проверить все российские роддома на качество оказания медицинской помощи новорожденным. Соответствующее письмо депутат направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко (есть в распоряжении «Ъ»).

Свое обращение госпожа Лантратова связала с информацией о смерти девяти младенцев в акушерском стационаре Новокузнецкой ГКБ №1 за время новогодних праздников. Депутат написала о наличии у нее «серьезных опасений» относительно системы неонатологической помощи в стране.

В разговоре с «Ъ» Яна Лантратова напомнила, что прошлый год был в России годом семьи. Депутат рассказала, что многократно участвовала в заседаниях комиссии Госсовета, где обсуждалось, как сподвигнуть людей к рождению детей. «То, что произошло в Новокузнецке, смерть девяти младенцев, на мой взгляд, является преступлением перед страной»,— дала оценку глава комитета.

«Я решила прочитать все форумы, СМИ и сообщения в соцстеях от рожениц, которые рожали в этом учреждении. Я увидела, сколько людей рассказывали жуткие истории: об антисанитарии, о том, как к ним не подходили во время схваток, о том, с каким ужасом они рожали, какие были травмы, о смертях младенцев. — рассказала госпожа Лантратова. — Почему проверки не выявили этих нарушений?».

В письме к министру Яна Лантратова попросила инициировать комплексный аудит систем жизнеобеспечения новорожденных и условий их содержания во всех родильных домах России, дать оценку существующим протоколам наблюдения и оказания помощи новорожденным, а также внедрить механизмы усиленного контроля за качеством помощи в перинатальных учреждениях.

Сейчас роддом, где умерли дети, закрыт на карантин из-за вспышки респираторного заболевания. Губернатор Кемеровской области Илья Сердюк пообещал подвергнуть все роддома региона проверки. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего о причинении смерти смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ) и халатности (ч.3 ст.293 УК РФ).

