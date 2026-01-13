Главврач новокузнецкого роддома, где погибли младенцы, отстранен от должности

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил от должности главного врача Новокузнецкой городской больницы №1 Виталия Хераскова на период проверки. О соответствующем решении глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса»,— написал господин Середюк.

В период январских праздников в учреждении скончались девять новорожденных, сообщает Следственный комитет. Ведомством по факту проиcшедшего возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Ранее в роддоме проинформировали о приостановке работы учреждения в связи с карантином по ОРВИ.

Александра Стрелкова