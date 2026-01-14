В Белореченском районе отремонтируют дом с обрушившейся из-за непогоды крышей

Многоквартирный дом в поселке Степном Белореченского района капитально отремонтируют после частичного обрушения крыши под весом снега 31 декабря. Всего в Краснодарском крае от непогоды пострадали пять зданий — два 31 декабря и еще три 5 января, сообщает пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кубани.

Фото: t.me / mingochskk

В поврежденном доме на улице Школьной уже выполнили аварийные работы и установили временную гидроизоляцию. Администрация района подготовила необходимые документы и передала их в Фонд капремонта. Контракт с подрядчиком планируют подписать в ближайшее время.

Владельцы пострадавших квартир получат единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. руб. из районного бюджета.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае создан оперативный штаб для устранения последствий затяжного снегопада под руководством вице-губернатора Евгения Пергуна. Больше всего жалоб на плохую уборку дорог и улиц поступает из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов.

Никита Бесстужев