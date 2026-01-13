В МЦУ Краснодара объяснили причины работы снегоуборочных машин с поднятыми ковшами

В социальных сетях Краснодара 13 января получили распространение видеозаписи, на которых спецтехника передвигается по заснеженным улицам без соприкосновения отвала с дорогой. Горожане предположили, что машины работают неэффективно, однако в Муниципальном центре управления краевой столицы опровергли эти догадки, пояснив специфику зимнего содержания дорог.

Как отметили в МЦУ Краснодара со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, на видео запечатлен процесс обработки проезжей части песко-соляной смесью. В ведомстве уточнили, что комбинированные дорожные машины работают в разных режимах: там, где необходимо убрать скопления снега, используется отвал, а в остальных случаях техника распределяет антигололедный материал.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что к вечеру 13 января коммунальные службы Краснодара израсходовали около 500 т противогололедного материала для обработки пешеходных зон в рамках круглосуточной работы по очистке города от снега.

Анна Гречко