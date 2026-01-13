В Краснодаре использовали 500 тонн песко-соляной смеси для борьбы с гололедом

Коммунальные службы Краснодара израсходовали около 500 т противогололедного материала для обработки пешеходных зон в рамках круглосуточной работы по очистке города от снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК администрации краевой столицы Юрия Проскурякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы кубанской столицы переведены на усиленный режим работы. В расчистке снега и ликвидации наледи на пешеходных зонах участвуют около 600 человек.

Дорожные службы проводят очистку и обработку песко-соляной смесью проезжих частей, мостов и путепроводов. В дневное время используются 27 комбинированных машин. Сегодня, 13 января, техника работала на улицах Северной, Индустриальной, Ростовском Шоссе, Красных Партизан, Кубанской Набережной, имени Дзержинского, имени 40-летия Победы, имени Суворова, Российской и других.

За ночь с 12 на 13 января от гололеда обработали свыше 450 км дорог, израсходовав 410 т песко-соляной смеси. Машины прошли более 80 участков, некоторые из них обрабатывались дважды.

Территории многоквартирных домов приводят в порядок управляющие компании. Специалисты УК устраняют наледь, очищают пешеходные дорожки и контейнерные площадки. Контроль за работой управляющих компаний осуществляют сотрудники управления по жилищным вопросам. О некачественной уборке снега жители могут сообщать по телефонам горячей линии 8 (861) 218-92-70 и 8 (861) 218-92-04.

В Краснодаре действует штормовое предупреждение. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру 112.

Ране «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае был создан оперативный штаб для устранения последствий затяжного снегопада под руководством вице-губернатора Евгения Пергуна. Больше всего жалоб на плохую уборку дорог и улиц поступает из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов.

Анна Гречко