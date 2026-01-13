Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Атакованный возле терминала КТК танкер был зафрахтован американской Chevron

Американская нефтяная корпорация Chevron подтвердила, что одно из судов, подвергшихся атаке 13 января на пути к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), было зафрахтовано компанией. Инцидент произошел в акватории Черного моря, когда несколько танкеров ожидали погрузки казахстанской нефти, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По официальным сведениям, атаке украинских беспилотников подверглись как минимум два судна — Delta Harmony и Matilda. На танкере Delta Harmony, зафрахтованном для нужд консорциума «Тенгизшевройл» (50% которого принадлежит Chevron), возник пожар, который был оперативно потушен экипажем.

Второе судно, Matilda, зафрахтованное дочерней структурой «КазМунайГаза», получило повреждения палубных конструкций в результате взрыва. В обоих случаях экипажи не пострадали, суда сохранили плавучесть и направились в безопасные порты. Chevron подчеркнула, что инцидент не повлиял на текущую добычу на месторождении Тенгиз.

На момент происшествия загрузка нефти еще не началась, грузовые отсеки оставались пустыми. В минэнергетики Казахстана сообщили, что ущерба экспортным ресурсам нанесено не было.

Анна Гречко

