На Кубань с 15 января вернутся снегопады и дожди

В Краснодарском крае в ближайшие дни сохранится холодная погода с отрицательными температурами в ночные часы. Сегодня, 14 января, ожидается кратковременная передышка в осадках, однако уже с 15 января большинство муниципалитетов региона снова окажется в зоне влияния снежных фронтов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

По официальным данным, 15 и 16 января столбики термометров в ночное время будут находиться вблизи нулевой отметки, что характерно для переходного периода. При этом в южных районах и на черноморском побережье с 15 января мокрый снег будет сменяться дождем.

В Краснодаре и центральной части края интенсивность зимних осадков может возрасти к концу рабочей недели, что потребует особого внимания со стороны дорожных служб и автомобилистов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае создан оперативный штаб для устранения последствий затяжного снегопада под руководством вице-губернатора Евгения Пергуна. Больше всего жалоб на плохую уборку дорог и улиц поступает из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов.

Никита Бесстужев