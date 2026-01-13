Над Крымом и Краснодарским краем уничтожили 14 украинских БПЛА за два часа

Вечером 13 января над территорией Крыма перехватили 11 украинских беспилотников. Атака дронов происходила с 18:00 до 20:00 мск, сообщает минобороны РФ.

Всего над территорией России средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 33 БПЛА. Наибольшее количество дронов — 14 единиц — перехватили над акваторией Азовского моря.

Три украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем, по два — над Белгородской и Волгоградской областями. Один дрон перехватили над акваторией Чёрного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что днем 13 января, с 13:00 до 18:00, дежурные средства ПВО уничтожили еще 22 украинских беспилотника над Крымом. Вечером аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов.

Анна Гречко