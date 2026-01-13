Над Крымом сбили 22 БПЛА днем 13 января

В Республике Крым с 13:00 до 18:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в официальной сводке Минобороны РФ.

Всего за пять часов над территорией России было перехвачено и уничтожено 40 БПЛА. Помимо Крыма, семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть — над акваторией Азовского моря, по два — над Волгоградской и Ростовской областями, еще один — над Брянской областью.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 13 января аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. На Кубани действует сигнал «Беспилотная опасность».

Анна Гречко