Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым мужчинам, которые нападали на жителей региона неславянского происхождения. От действий осужденных пострадали более десяти человек. Виновным назначены сроки от трех до шести лет колонии общего режима. Фигуранты дела признали свою вину.



Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал пятерых местных жителей виновными в организации экстремистского сообщества и участии в нем, а также в хулиганстве (ч.1 ст. 282.1; ч. 2 ст. 282.1; ч.2 ст. 213 УК РФ). Так, 20-летний Данила Носенко осужден к шести годам шести месяцам колонии общего режима, 27-летний Анатолий Ганжула – к четырем годам, 18-летний Андрей Власенко и 19-летний Данила Форопонов получили по три года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По версии следствия, осужденные были сторонникам праворадикальной идеологии и совершали заранее спланированные и подготовленные акции насильственного характера в отношении жителей региона неславянского происхождения.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, еще один подсудимый на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия, поэтому информация о нем не разглашается. «Он осужден только за хулиганство»,– уточнил источник.

По его данным, фигуранты дела не относили себя к каким-то конкретным организациям, но использовали для своего сообщества символику нацистской Германии. «Нападения совершали в общественных местах. От действий преступников пострадали более десяти человек», – добавил источник.

Действия подозреваемых были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и центром «Э» ГУ МВД России по региону.

В суде фигуранты дела признали свою вину и раскаялись. Приговор вступил в законную силу.

В 2023 году появилась информация о том, что в Ростовской области семерых молодых людей будут судить за создание экстремистского сообщества и участие в нем. Всего было задержано шесть человек, четверо из них на тот момент являлись несовершеннолетними.

Тогда сообщалось, что, по версии следствия, задержанные причастны к нападениям на людей по мотивам национальной ненависти, поджогу кафе, осквернению памятника героям Великой Отечественной войны, а также появлению на зданиях националистических надписей.

По мнению следователей, подозреваемые руководствовались идеями террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила», запрещена в РФ).

Мария Иванова