Семерых жителей Ростовской области будут судить за причастность к неонацистской организации

В Ростовской области завершено расследование дела в отношении семерых местных жителей, в зависимости от роли и степени участия обвиняемых в создании и участии в экстремистском сообществе, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и уничтожении чужого имущества (ч.1 ст. 282.1; ч.2 ст. 282.1; п. «а» ч.3 ст. 111 ч.1; ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2021 году один из обвиняемых создал экстремистское сообщество, подражающее неонацистской террористической организации «NationalSocialism/WhitePower — Национал-социализм/Белая сила, власть» (запрещена на территории России). Отмечается, что на момент совершения ему было менее 18 лет. Участниками сообщества стали шестеро жителей Ростовской области, четверо из которых также являлись несовершеннолетними.

Как сообщает ведомство, в ноябре 2021 года и марте 2022 года обвиняемые в Новочеркасске и в Ростове-на-Дону напали и избили двух мужчин. Жертвы были выбраны преступниками по национальному признаку. В январе 2022 года обвиняемые с помощью двух бутылок с горючей смесью подожгли вывеску кафе, расположенного в Шахтах. Отмечается, что молодые люди публиковали в интернете видео для привлечения в организацию новых участников.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подробнее о деле читайте в тексте «Ъ» «Неонацистов нашли в Ростовской области»

Кристина Федичкина