«Гранд Сервис Экспресс» возобновил продажу билетов в Крым на даты в марте

Компания «Гранд Сервис Экспресс» поэтапно восстанавливает продажу билетов на поезда «Таврия» крымского направления с 22 марта после завершения плановых ремонтных работ на инфраструктуре. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Возобновляется продажа билетов на поезда Таврия крымского направления с 22 марта»,— говорится в сообщении.

Реализацию билетов на составы, курсирующие между полуостровом и Москвой, Санкт-Петербургом, Пермью, Тюменью, Адлером, Кисловодском и Минеральными Водами, приостановили из-за корректировки расписания. Компания закрыла продажу билетов на период с 22 по 30 марта. В ГСЭ подчеркнули, что билеты становятся доступными поэтапно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что обломки БПЛА обнаружили на дороге в Крымском районе. Фрагменты беспилотника упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум. Пострадавших и погибших нет.

Анна Гречко