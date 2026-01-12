Кубанский застройщик DOGMA вошел в топ-10 застройщиков

Строительная компания DOGMA, штаб-квартира которой расположена в Краснодаре, вошла в топ-10 застройщиков России по текущему строительству на 1 января 2026 года. Информация об этом опубликована в Едином ресурсе застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1dogma.ru Фото: 1dogma.ru

Кубанская компания расположилась на третьем месте. Она увеличила объем текущего жилищного строительства на 16 тыс. кв. м — с 2,38 млн кв. м до 2,40 млн кв. м. Рейтинг застройщика, как и в прошлом году, составляет 5 звезд. В строительстве у девелопера — 12 жилых комплексов, в которых возводятся 153 многоквартирных дома.

На четвертом месте расположилась ГК «ТОЧНО» с объемом текущего жилищного строительства 2,29 млн кв. м (13 жилых комплексов, 140 многоквартирных домов). Рейтинг компании — 4 звезды.

В список также вошла ГК «ССК» — она заняла восьмое место. За год застройщик увеличил объем жилищного строительства до 1,48 млн кв. м (16 жилых комплексов, 132 многоквартирных дома, 4 дома блокированной застройки и 10 домов с апартаментами). Рейтинг компании составляет 5 звезд.

Лидирующую позицию в списке занимает ГК «Самолет». Лидер рынка сократил объем текущего строительства на 201 тыс. кв. м — с 4,98 млн кв. м до 4,78 млн кв. м. На втором месте — компания ПИК, которая также уменьшила объем текущего жилищного строительства на 410 тыс. кв. м — с 4,56 млн кв. м до 4,15 млн кв. м.

Алина Зорина