В Новокузнецкой больнице после гибели младенцев назначили и. о. главврача
Юлия Ковалева назначена исполняющей обязанности главного врача Новокузнецкой клинической больницы. Она сменила на этом посту Виталия Хераскова, который был отстранен после гибели девяти новорожденных в роддоме № 1. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В настоящее время акушерский стационар № 1 Новокузнецкой ГКБ закрыт — причиной стало превышение эпидемиологического порога по респираторным инфекциям.
По данным Минздрава Кузбасса, с 1 декабря по 11 января в учреждении приняли 234 родов, при этом 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии. Ранее в адрес персонала роддома уже поступали многочисленные жалобы.
По факту гибели новорожденных возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.
