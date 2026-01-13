Что известно о гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке

СКР возбудил два уголовных дела после гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка Кемеровской области. Губернатор Кузбасса временно отстранил от должности главврача больницы. Что известно о трагедии — в подборке “Ъ”.

В новогодние праздники в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 умерли девять новорожденных. Он был закрыт на карантин из-за вспышки респираторного заболевания, начали проверку.

Гибель младенцев подтвердил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк временно отстранил от должности главврача больницы Виталия Хераскова.

СКР возбудил два уголовных дела — о халатности и о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура проводит проверку вместе со специалистами Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Госпитализацию в акушерском стационаре приостановили.

Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии после рождения в новокузнецком роддоме.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала случившееся «трагедией для государства». Она поручила сенаторам следить за ходом расследования.

С 1 декабря по 11 января в новокузнецком роддоме было принято 234 родов, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Кузбасса.

Роспотребнадзор направил в Новокузнецк группу сотрудников и экспертов для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований в городском роддоме.

На персонал акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ раньше поступало много жалоб, обратила внимание глава комитета Совета федерации по социальной политике Елена Перминова, которая изучила отзывы в соцсетях.

В Кузбассе проверят все роддома после смерти девяти новорожденных в городской больнице № 1, сообщил губернатор региона.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко направил в Кемеровскую область специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга «для проверки работы службы родовспоможения» в Новокузнецком роддоме № 1.

В Новокузнецке сейчас работает только родильный дом №2, сообщили «РИА Новости» в региональном Минздраве.

