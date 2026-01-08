Politico: ЕС готовит план сдерживания США в случае атаки на Гренландию

Евросоюз из-за агрессивной политики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии готовится к прямой конфронтации со Штатами. В частности, рассматривается вариант отправки войск ЕС на остров, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом. Он настроен агрессивно, и нам нужно быть готовыми»,— сказал изданию неназванный европейский дипломат.

Ранее, уточняет Politico, страны ЕС не осознавали серьезности планов Дональда Трампа, а теперь они «отчаянно ищут план, как его остановить». В публикации указано, что европейский военный контингент могут отправить в Гренландию по запросу Дании и он будет играть роль сдерживающего механизма, хотя едва ли помешает возможному вторжению Штатов.

В начале января Дональд Трамп заявлял, что Гренландия необходима США для национальной безопасности и возвращения контроля над западным полушарием. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, Дания с задачей по обеспечению безопасности острова не справилась. В Евросоюзе говорили, что вопрос о его принадлежности вправе решать только Дания и Гренландия.