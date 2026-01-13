Прокуратура требует изъять у экс-мэра Сочи активы на 1,6 млрд рублей

Генпрокуратура РФ полагает, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский стал фактическим владельцем 77 объектов элитной жилой и коммерческой недвижимости общей стоимостью около 1,6 млрд руб. в результате коррупции, и требует обратить это имущество в доход государства. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на антикоррупционный иск надзорного ведомства. Хостинский районный суд Сочи рассмотрит дело 14 января.

Как следует из иска, стоимость активов многократно превышает официальный доход чиновника. Подтверждений легальности приобретения недвижимости надзор не обнаружил.

В перечень имущества входят 14 квартир в Сочи, Геленджике, Санкт-Петербурге и Москве, земельные участки, а также около десяти автомобилей, включая Porsche 911 и пять Mercedes. Значительная часть собственности оформлялась на вторую жену экс-мэра Янину Копайгородскую, его родственников и доверенных лиц. По версии прокуратуры, для сокрытия реального имущественного положения использовались брачный договор, статус индивидуального предпринимателя супруги и фиктивные сделки с третьими лицами.

Надзор также указывает на резкий рост доходов жены Копайгородского после заключения брака, несоразмерный ее предыдущей финансовой деятельности, а также на обнаруженные при обысках крупные суммы наличных, предметы роскоши, ювелирные изделия, коллекционные часы, антиквариат и винную коллекцию стоимостью более 7,7 млн руб. Все эти объекты прокуратура также просит конфисковать.

В заявлении указано, что Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года, ранее занимая руководящие должности в администрации Краснодарского края. В период госслужбы он был обязан декларировать доходы и имущество, а также сведения о финансовом положении членов семьи.

Адвокат супруги экс-мэра Сочи Елизавета Меткина утверждает, что имущество имеет законное происхождение и не связано с должностным положением бывшего градоначальника. Сторона защиты заявила, что дорогостоящие часы и вино являются личной собственностью жены и были получены в качестве подарков, а высокая стоимость предметов сама по себе не может служить доказательством коррупции.

Алексею Копайгородскому вменяется в вину растрата в особо крупном размере, получение особо крупных взяток и отмывание преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а его жене — пособничество в растрате, посредничество во взяточничестве, отмывание преступных доходов и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 309 УК РФ). Александру Пасунько вменяется в вину только подкуп свидетеля (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

Никита Бесстужев