Губернатор Ярославской области пригласил Путина на юбилей «Золотого кольца»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пригласил президента Владимира Путина принять участие в праздновании 60-летия маршрута «Золотое кольцо России», которое состоится в 2027 году. Об этом губернатор сказал в конце встречи, прошедшей в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

«Уверен, что празднование 60-летия Золотого кольца России станет событием федерального масштаба и еще раз подчеркнет значение нашего региона как одного из ключевых центров культурного и туристического развития страны»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По мнению губернатора, Ярославская область по праву считается столицей Золотого кольца. В Золотое кольцо традиционно входят восемь городов: Ярославль (называет себя столицей), Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий. В 2018 году в туристический маршрут был включен Углич. К юбилею в маршрут намерены включить еще 49 населенных пунктов.

Алла Чижова