Владимир Путин встретился с губернатором Ярославской области

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Расшифровка беседы опубликована на сайте президента. Михаил Евраев начал свой доклад с вопроса об участии региона в СВО.

Фото: Kremlin.ru

«Мы участвуем активно. Поддерживаем контрактников, членов их семей. У нас поддержка находится на достойном уровне. Также мы активно работаем по поддержке и наших новых регионов... Особое внимание уделяем ребятам, которые вернулись из зоны специальной военной операции»,— сказал Михаил Евраев.

Говоря о социально-экономическом развитии региона губернатор сообщил, что индекс физического объема инвестиций в регионе в три раза выше, чем в среднем по стране. Рост зарплат в два раза опережает рост инфляции в области, благодаря чему уровень бедности за последние годы снижен с 8,7 до 6,7%.

Фото: Kremlin.ru

Также губернатор рассказал о вводе почти 1 млн кв. м жилья, росте областного бюджета до 145 млрд руб., снижении долговой нагрузки до 52,9% по отношению к собственным доходам, индексации зарплат бюджетников, росте турпотока до 12,5 млн человек, обновлении общественного транспорта.

«По Вашему Указу о национальных целях к 2030 году в регионах должно быть 85% нового транспорта. Мы Ваше поручение выполним досрочно: у нас будет уже в 2026 году 100% нового транспорта. Это большое количество, почти 1250–1300 единиц, причем он брендированный у нас: "Ятрамвай", — потому что Ярославская область, с буквы "Я", — "Яавтобус", "Яэлектробус", медведь с секирой, это наш герб. То есть он у нас еще и очень красивый»,— сказал Михаил Евраев.

Президент напомнил губернатору, что «вопрос с дорогами все-таки стоит достаточно серьезно». После чего Михаил Евраев рассказал про планы по ремонту, создание областного «Проектного института», а затем перешел к освещению строительства школ, поликлиник, спортивных объектов.

«Новая больница — это очень важная вещь, нужная. Но не забывайте про текущую ситуацию»,— заметил Владимир Путин. На что губернатор сообщил о выделении денег на капремонт стационаров, приведение в порядок дворов больниц.

Прошлая встреча президента с Михаилом Евраевым состоялась в августе 2024 года.

