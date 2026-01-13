Отгрузка нефти на терминале КТК продолжается в штатном режиме

Министерство энергетики Казахстана сообщило о штатной работе нефтяного терминала КТК. Отгрузка ведется через выносное причальное устройство ВПУ-1 с учетом погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

«Технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории»,— говорится в сообщении ведомства от вторника.

В декабре КТК временно приостанавливал прием нефти и перевалку на морском терминале из-за неблагоприятных погодных условий и штормовых предупреждений.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что полиция Астаны возбудила уголовное дело против граждан Казахстана за публикации в социальных сетях, поддерживающие атаку беспилотников на инфраструктуру КТК в Новороссийске.

Поводом стал депутатский запрос от 17 декабря. Парламентарии отметили появление публикаций, одобряющих атаки на критически важную государственную инфраструктуру. По мнению депутатов, такие действия выходят за рамки права на свободу слова и вредят национальным интересам.

17 декабря правоохранители начали досудебное расследование по статье о разжигании национальной розни. Следователи устанавливают авторов публикаций и собирают доказательства.

29 ноября беспилотные катера атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 морского терминала КТК в Новороссийске. После удара эксплуатация объекта стала невозможной, погрузочные операции прекратились, танкеры отвели от терминала.

Анна Гречко