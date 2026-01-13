Швейцария расширила антироссийские санкции

Швейцария вслед за Евросоюзом (ЕС) внесла в санкционный список 41 танкер, якобы перевозивший российскую нефть в обход ограничений. Также под санкции подпали пять физических лиц и четыре организации, сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

В частности, в черный список включили две компании из ОАЭ — Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, вьетнамскую Hung Phat Maritime Trading и российскую SeverTransBunker Company Limited. Под санкции подпали россиянин Валерий Кильдияров (менеджер Alghaf Marine и финдиректор Litasco Middle East), пакистано-канадский бизнесмен Муртаза Али Лакхани, а также три гражданина Азербайджана — Анар Мадатли (совладелец и директор 2Rivers Group), Талат Сафаров (совладелец 2Rivers Group) и Этибар Эйюб (основатель Coral Energy/2Rivers). Меры вступят в силу 13 января в 23:00 по местному времени (01:00 мск 14 января).

В декабре 2025 года Совет ЕС ввел санкции в отношении 41 танкера, которые Европа относит к «теневому флоту России». Суммарно число судов, попавших в европейский санкционный список, достигает около 600. В том же месяце ЕС продлил действие 19 пакетов антироссийских санкций.

