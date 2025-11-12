Санкции ЕС оказали «разрывное» действие

Власти Германии придумали, как разорвать контракт с «Ямал СПГ» без выплаты компенсаций. Речь идет о договоре немецкой SEFE, бывшей «дочке» «Газпрома», на поставку почти 3 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно, до 2040-го. Министерство экономики и энергетики ФРГ разъяснило, что основанием для прекращения закупок станет 19-й пакет санкций и директива по отказу от российских энергоносителей. Компания может отказаться от газа, сославшись на форс-мажор, сказано в заявлении. Как добавляет Bloomberg, SEFE неоднократно подвергалась критике за этот долгосрочный контракт, но его расторжение грозило компании потерями в €10 млрд, отмечали собеседники агентства.

Теперь к таким инструментам могут обращаться и другие зарубежные покупатели, считает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Газ поставлялся в европейские страны. Хотя сама по себе SEFE — немецкая компания, но Германия напрямую не закупает российский СПГ. Его покупают Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, отчасти Греция. По сути, первые четыре страны — крупные покупатели в Западной Европе. Может быть, ФРГ что-то получает от этих поставок, но это довольно сложно отследить. В этом вся проблема: учитывая ожидаемый запрет, по сути, эмбарго на импорт российских энергоресурсов в ЕС, европейские компании, включая SEFE, теряют основной рынок сбыта, куда они поставляли газ с "Ямал СПГ". Для них это тоже существенная логистическая проблема.

С 2022 года цены в долгосрочных контрактах, их надежность с точки зрения интересов поставщиков газа сильно снизилась. По крайней мере, в Европе уже были судебные прецеденты по трубопроводным поставкам, когда не только не выплачивались штрафы на основе принципа "бери или плати", но и, наоборот, они начислялись в отношении "Газпрома". Это было ожидаемо.

По пути SEFE пойдут и другие компании в ЕС, у которых есть контракты с "Ямал СПГ". Может быть, что-то они сохранят, потому что часть этого газа, в принципе, можно было бы перенаправить в другие регионы. Но, скорее всего, они будут отказываться от этого импорта.

Для российского проекта это означает большую проблему в заключении новых контрактов, переориентацию поставок в другие регионы, прежде всего в Юго-Восточную Азию, может быть, в Китай, хотя это не самый удобный логистический маршрут. Нетривиальная задача, потому что на рынке СПГ сейчас формируется избыток предложения, и как раз за эти азиатские рынки идет нарастающая конкуренция».

Может ли «Ямал СПГ» оспорить это решение? Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков объясняет, будут ли эффективны юридические инструменты: «Российскую сторону это объяснение, разумеется, не устроит. Форс-мажор в данном случае влечет либо приостановление исполнения обязательств, либо их прекращение. Естественно, что поставщик не для того заключал договор, чтобы немецкая компания из него выпрыгивала, ссылаясь на такой сильный аргумент насчет форс-мажора. Но единственное, что российская сторона может сделать в такой ситуации, — это обратиться в суд. Для этого нужно посмотреть, какой суд или арбитраж предусмотрен в договоре именно на поставку СПГ, и в зависимости от этого обращаться с иском. Но захочет ли российская сторона это делать, это, конечно, уже другой вопрос.

Если говорить о перспективах такого разбирательства, то поставщики в РФ, тот же "Газпром экспорт", ссылались на то, что санкции мешают им поставлять газ, и на этом основании тоже прекращали это делать. Когда, например, покупатели топлива в ЕС подавали такие иски, о том, что "Газпром экспорт" неправомерно прекратил поставки газа, ссылаясь на форс-мажор, то в основном иностранные арбитражи вставали на сторону европейцев. То есть они говорили: "Нет, это не форс-мажор, или во всяком случае не тот форс-мажор, который дает право не исполнять договор". Поэтому если следовать этой логике, они должны то же самое сказать применительно к этой немецкой компании SEFE».

Как обращают внимание немецкие СМИ, у SEFE есть и другие проблемы с этим контрактом. В частности, один из пунктов договора обязывает компанию платить за газ даже при отсутствии поставок. В первом полугодии она закупила 25 партий российского СПГ, ранее подчеркивали в SEFE.

Анна Кулецкая