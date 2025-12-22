ЕС продлил действие 19 пакетов санкций против России

Совет Евросоюза продлил на полгода действие 19 пакетов санкций в отношении России. Об этом пресс-служба Совета ЕС сообщила в X.

«Совет продлил экономические санкции ЕС против России до 31 июля 2026 года»,— написано в сообщении. Ограничения направлены против финансового, торгового, энергетического, технологического и оборонного секторов РФ.

ЕС ввел 19-й пакет блокирующих санкций в отношении России 23 октября. Все принятые до сих пор пакеты ограничений продлеваются Советом ЕС каждые шесть месяцев — до 31 января, а после до 31 июля каждого года.