ЕС ввел санкции против 41 танкера из «теневого флота России»

Совет Евросоюза ввел санкции в отношении 41 танкера, которые, по утверждению европейской стороны, перевозили российскую нефть в обход ограничений. Суммарно число судов, попавших в санкционных список по этой причине, достигло почти 600.

Как говорится в заявлении ЕС, санкции затронули танкеры, «обходящие механизм ограничения цен на нефть или поддерживающие энергетический сектор России, а также суда, ответственные за перевозку военной техники для РФ».

Это первый раз с начала российской военной операции, когда ЕС расширяет ограничения, не дожидаясь принятия нового пакета санкций. Последний санкционный пакет был принят 19 октября. В него попали российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

Лусине Баласян