Перевозки пассажиров в новогодние праздники выросли на 1,5%

С 26 декабря по 11 января поездами дальнего следования воспользовались 7,4 млн пассажиров (на 1,5% больше, чем в прошлом году). В этот период было отправлено более 9 тыс. пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С московских вокзалов жители и гости столицы чаще всего уезжали в: Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Минск, Калининград. Самой популярной датой для начала поездки стало 30 декабря, а для возвращения – 8 января.

Каждый пятый пассажир в праздничные дни был младше 18 лет: поезда перевезли более 1,3 млн детей. Путешествие на туристском поезде привлекло на 8% больше человек, чем в прошлому году.

На скоростных «Сапсанах» за это время прокатились около 254 тыс. человек – почти на 3% больше, чем год назад. Количество пассажиров двухэтажных поездов выросло на 6%.

Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал, что «Ростов - Главный» вошел в тройку лидеров по пассажиропотоку в 2025 году.

Валентина Любашенко