Ростов-Главный вошел в тройку лидеров по пассажиропотоку в 2025 году

Вокзал Адлер стал лидером по количеству отправленных пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге за январь-ноябрь 2025 года с показателем 6,7 млн человек. На втором месте расположился вокзал Сочи с результатом 4,3 млн пассажиров, третье место занял Ростов-Главный — 4,2 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

По информации ведмства, далее в рейтинге следуют Краснодар-1 (3,9 млн), Кисловодск (1,4 млн), Туапсе (1,3 млн), Ессентуки (1,3 млн), Пятигорск (1,3 млн), Лазаревская (1,2 млн) и Олимпийский Парк (1,2 млн).

В топ-20 также вошли Новороссийск (1 млн), Минеральные Воды (934 тыс.), Анапа (860 тыс.), Аэропорт Сочи (700 тыс.), Хоста (693 тыс.), Махачкала (671 тыс.), Роза Хутор (592 тыс.) и Лоо (542 тыс.).

«Всего за одиннадцать месяцев 2025 года крупнейшие станции СКЖД в пригородном и дальнем сообщении обслужили почти 38,4 млн пассажиров»,– говорится в сообщении.

Валентина Любашенко