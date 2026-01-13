В Новокузнецке работает только один роддом после трагедии

В Новокузнецке сейчас работает только родильный дом №2, сообщили «РИА Новости» в региональном Минздраве. Роддом №1 закрыли после гибели там нескольких младенцев.

После выписки всех пациенток и детей в роддоме №1 проведут плановую профилактическую обработку, заверило министерство. «Родильный дом №1 на сегодняшний день прекратил прием рожениц в связи с проведением карантинных мероприятий из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией»,— уточнил Минздрав.

В новогодние праздники в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 умерли девять новорожденных. Региональный Минздрав уверял, что всем новорожденным «была оказана медицинская помощь в соответствии с клиническими рекомендациями». СКР возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главврач больницы отстранен от должности.

