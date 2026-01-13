Губернатор отстранил главврача больницы Новокузнецка после гибели младенцев

Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков, в роддоме которой за новогодние праздники умерли девять младенцев, отстранен от должности. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк.

СКР расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Минздрав подтвердил факт гибели детей, но пока не раскрыл подробности. Согласно публикациям местных СМИ, в роддоме могла быть нехватка квалифицированного персонала. Сам роддом утверждает, что проблем с персоналом не испытывает и что временно прекращает госпитализацию по причине карантина по ОРВИ.