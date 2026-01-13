Сын свергнутого шаха сообщил о разработке плана перехода власти в Иране

Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году иранского шаха, рассказал о разработке плана перехода власти под названием Iran Prosperity Project («Проект процветания Ирана»). Он предполагает проведение выборов после свержения нынешней власти.

Как сообщил господин Пехлеви, на первом этапе плана планируется объявить чрезвычайную ситуацию на 180 дней. Такая мера «обеспечит непрерывность предоставления услуг и безопасность», считает он. Последующий «этап стабилизации» предполагает предоставление основных услуг и восстановление «экономической уверенности». За этим последуют национальные выборы.

«У нас уже есть план; вакуума не будет. Мы готовились к этому моменту годами... Это проект, который я возглавляю, и он представляет собой дорожную карту для экономического восстановления Ирана и его реинтеграции в международное сообщество. У нас уже есть более 100 экспертов как из страны, так и из-за рубежа (которые принимают участие в разработке проекта.— "Ъ")»,— сказал Реза Пехлеви в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви. Правозащитники сообщали о более чем 500 погибших. Президент США Дональд Трамп грозил нанести удары по территории страны в ответ на расстрел протестующих. В МИД Ирана заявили о готовности к военному конфликту с США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На тегеранский рынок выбросили протестные акции».