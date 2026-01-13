Синоптики прогнозируют сильный снег и похолодание в Сочи

В Сочи в ближайшие двое суток ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, на курорте усилится ненастье, сопровождаемое снегом и понижением температуры воздуха.

Как сообщили в центре погоды «Фобос», во вторник большая часть Европейской России продолжит находиться под воздействием ослабевающего циклона. При этом наиболее интенсивные осадки ожидаются на юге страны. В отдельных районах Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской области и на Кавказе за сутки может выпасть от 30 до 50 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни устойчивого потепления на юге не прогнозируется. В Сочи осадки в виде дождя перейдут в снег. Совокупный объем осадков за понедельник и вторник может составить до 83 мм, что превышает половину среднемесячной нормы. Температура воздуха снизится с ранее зафиксированных +9 до +3 градусов и сохранится на этом уровне ориентировочно до четверга. Улучшение погодных условий ожидается с пятницы.

В Краснодаре, по данным метеорологов, в ночь на 13 января температура воздуха может опуститься до –8 градусов. В дневные часы прогнозируется временами снег при температуре от –4 до –6 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что дорожные и коммунальные службы заранее подготовили технику, сотрудников и материалы для борьбы с гололедом из-за похолодания и сильных осадков. Чтобы избежать аварий, жителям и туристам советуют не использовать личный транспорт при поездках в Красную Поляну и пользоваться общественным транспортом.

Мария Удовик