Девять младенцев скончались в новокузнецком роддоме в новогодние праздники
По предварительным данным, девять новорожденных скончались в Новокузнецком родильном доме №1 в период новогодних праздников. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ранее в СМИ была информация как минимум о шести умерших в акушерском стационаре младенцах. Сегодня родильный дом сообщил, что временно приостановил работу по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.
Региональным следственным управлением СКР организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура с привлечением Роспотребнадзора и Росздравнадзора также организовала проверку исполнения учреждением требований законодательства.
«Идет разбирательство, выезжала комиссия минздрава, в том числе главные внештатные специалисты, для оценки ситуации и предотвращения, если в этом будет необходимость. Дадим информацию о происходящем позже»,— прокомментировал в прямом эфире центра управления регионом министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.