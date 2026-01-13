Девять младенцев скончались в новокузнецком роддоме в новогодние праздники

По предварительным данным, девять новорожденных скончались в Новокузнецком родильном доме №1 в период новогодних праздников. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в СМИ была информация как минимум о шести умерших в акушерском стационаре младенцах. Сегодня родильный дом сообщил, что временно приостановил работу по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Региональным следственным управлением СКР организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура с привлечением Роспотребнадзора и Росздравнадзора также организовала проверку исполнения учреждением требований законодательства.

«Идет разбирательство, выезжала комиссия минздрава, в том числе главные внештатные специалисты, для оценки ситуации и предотвращения, если в этом будет необходимость. Дадим информацию о происходящем позже»,— прокомментировал в прямом эфире центра управления регионом министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Александра Стрелкова