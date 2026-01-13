«Чебурашка 2» стал абсолютным лидером кинопроката в праздники на Кубани

«Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино» суммарно собрали 425 млн руб. в новогодние выходные в Краснодарском крае, подсчитал «Ъ-Кубань» на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Среднее количество зрителей на сеансах составило 30–50 человек.

Абсолютным лидером кинопроката в регионе по итогам новогодних праздников стала вторая часть фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Согласно данным ЕАИС, сборы на Кубани составили порядка 240 млн руб., в кинотеатры за 12 дней на фильм сходили около 450 тыс. зрителей. Семейная комедия рассказывает о дальнейших приключениях знаменитого Чебурашки, который живет с Геной и переживает сложный подростковый период. Однажды героев приглашают на день рождения Сони, но Чебурашка случайно портит праздник. Чтобы избежать конфликта, он вместе с Соней и Гришей решает сбежать в горы, где их ждут увлекательные, но рискованные приключения. Когда взрослые замечают пропажу детей, они объединяются, чтобы вернуть их домой. В главных ролях — Сергей Гармаш в образе Гены и Елена Яковлева в роли Риммы Шапокляк. Чебурашку озвучивает Ольга Кузьмина.

Второе место по сборам занял фильм «Буратино» Игоря Волошина: он заработал на Кубани в период новогодних каникул порядка 93 млн руб. с 176 тыс. зрителей. Картина снята по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В главных ролях — 14-летняя Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев и др.

Тройку лидеров замыкает «Простоквашино» Сарика Андреасяна. Сборы фильма в кубанских кинотеатрах с начала января превысили 92 млн руб., его посмотрела 181 тыс. зрителей.

Сюжет фильма разворачивается в Советском Союзе. Мальчик по имени Дядя Федор встречает в подъезде говорящего кота Матроскина, обученного человеческой речи профессором. Родители Дяди Федора, особенно его мать, категорически против домашнего питомца. Они планируют поездку в Сочи, но мальчик, не дожидаясь разрешения, убегает из дома вместе с котом. Роли исполнили: Дядя Федор — Роман Панков, почтальон Печкин — Иван Охлобыстин, мама Дяди Федора — Лиза Моряк, папа Дяди Федора — Павел Прилучный.

Наталья Решетняк