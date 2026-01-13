Загрузка отелей на «Роза Хутор» в новогодние праздники превысила 80%

Загрузка гостиниц на горнолыжном курорте «Роза Хутор» во время новогодних каникул превысила 80%, достигнув максимального показателя в 86%. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

За праздничные выходные на горном курорте приобрели свыше 100 тыс. ски-пассов и прогулочных билетов. Сезон катания открылся 29 декабря 2024 года.

Малоснежное начало зимы вынудило перенести старт катания на последние числа декабря. Однако последовавшие обильные снегопады принесли за 20 дней полторы месячной нормы осадков. В праздничные дни курорт по традиции предоставил самую большую зону катания в стране — более 65 км горнолыжных трасс.

Как рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов, особое внимание уделялось безопасности катания. За праздничные выходные противолавинные пушки «Роза Хутор» произвели 550 выстрелов, спустили 169 принудительных лавин общим объемом около 170 тыс. куб. м снега.

Отмечается, что в этом зимнем сезоне курорт станет площадкой для крупных спортивных и музыкальных мероприятий: фестивалей «Розафест», который пройдет с 24 января по 1 февраля, и New Star Camp с 23 по 29 марта, а также Кубка России по сноуборду в марте 2026 года.

Алина Зорина