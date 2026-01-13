На трассе Джубга—Сочи запретили проезд грузовиков

Госавтоинспекция Сочи временно запретила движение большегрузного транспорта на участках дороги Джубга—Сочи из-за ухудшения погодных условий. Об этом говорится в Telegram-канале ГИБДД УВД по Сочи.

Ограничения введены 13 января на трех участках: со стороны поселка Магри в направлении Сочи, от Зубова моста к Лазаревскому району, а также от поселка Магри в сторону Туапсе.

Движение транспорта восстановят после того, как спецтехника очистит проезжую часть дороги.

Алина Зорина