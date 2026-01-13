В Шебекинском округе Белгородской области отключилось электричество

В Шебекинском муниципальном округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Восстановительные работы начнут после согласования с Минобороны РФ, сообщил глава округа Андрей Гриднев. Причина отключения не уточняется.

В ночь на 9 января по коммунальной инфраструктуре Белгородской области был нанесен ракетный удар. В результате без электроэнергии остались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла — почти столько же. Почти 200 тыс. белгородцев были без воды и водоотведения.

Вчера губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ситуация с поставкой энергоресурсов в Белгородской области остается крайне тяжелой из-за обстрелов. Он назвал потери энергетических мощностей «практически катастрофичными».

Подробности — в материале «Ъ-Черноземье» «Темна белгородская ночь».