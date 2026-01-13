Над Ростовской областью ночью 12 января сбили один БПЛА

Над территорией Ростовской области в период с 20:00 до 23:00 отразили атаку украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили один дрон, сообщается в сводке Минобороны России.

Кроме того, шесть беспилотников в этом период были уничтожены над акваторией Азовского моря. Как писал «Ъ-Ростов», с 8:00 до 16:00 дежурные средства ПВО над акваторией Азовского моря отразили атаку украинских беспилотников.

Константин Соловьев