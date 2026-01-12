Над Азовским морем уничтожили пять беспилотников

Над акваторией Азовского моря отразили атаку украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов, сообщается в сводке Минобороны России.

Всего над российскими регионами с 8:00 до 16:00 дежурные средства ПВО сбили 19 украинских БПЛА. Как ранее писал «Ъ-Ростов», над территорией Ростовской области с вечера воскресенья, 11 января, перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.

Константин Соловьев